Скульптурную композицию "Фонтан" обновят на станции "Римская"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Скульптурная композиция "Фонтан" на станции метро "Римская" в Москве будет обновлена, сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

На "Римской" можно увидеть символы Рима: медальоны "Мадонна с младенцем", "Капитолийская волчица" и колонны в античном стиле.

"Сейчас мы обновим одну из композиций: коринфские колонны, фонтан и скульптуры Ромула и Рема авторства Леонида Берлина", – отметили в Дептрансе.

Ранее стало известно, что памятник композитору Петру Чайковскому на Большой Никитской улице в Москве отреставрируют. В 2023 году скульптуру обследуют на предмет дефектов, а сам процесс реставрации начнется в 2024 году.



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