Памятник Чайковскому на Большой Никитской отреставрируют

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Памятник композитору Петру Ильичу Чайковскому на Большой Никитской улице в Москве отреставрируют. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Сейчас он (памятник. – Прим. ред.) находится в неудовлетворительном экспозиционном состоянии и требует проведения комплексных реставрационных работ. Мы включили этот монумент в свой план", – рассказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Отмечается, что в следующем году скульптуру планируется обследовать на предмет дефектов, а сама реставрация начнется уже в 2024 году. В ходе работ специалисты устранят трещины и сколы, восстановят недостающие элементы, очистят памятник и постамент, а затем покроют защитным составом.

Минувшим летом в Москве началась реставрация монумента "Покорителям космоса" возле станции метро "ВДНХ". Значительная часть работ будет проходить с привлечением промышленных альпинистов, поскольку высота сооружения превышает 100 метров.



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