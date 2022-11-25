Удобные пешеходные маршруты появились возле станции БКЛ "Нижегородская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Удобные маршруты для пешеходов появились около станции Большой кольцевой линии столичной подземки "Нижегородская". Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Как уточнил заммэра столицы Петр Бирюков, работы провели на участке дублера Рязанского проспекта и в 1-м Карачаровском проезде. Там спрятали под землю "воздушные" провода, сделали дополнительную ливневую канализацию, а также привели в порядок тротуары, в том числе организовав спуски для горожан с ограниченными возможностями здоровья.

В ходе благоустройственных работ также:



установили современный остановочный павильон с Wi-fi и зарядками;

обновили 8,4 тысячи "квадратов" асфальта;

оборудовали лежачие полицейские;

поставили 35 фонарей;

организовали автостоянку.

Территория была также дополнительно озеленена: специалисты высадили деревья и разбили газон общей площадью свыше 10 тысяч квадратных метров.

В комплексе городского хозяйства уточнили, что в 2023 году работы по благоустройству в районе "Нижегородской" продолжатся.

Ранее основной этап работ по благоустройству завершился на Волоколамском шоссе. Специалистам удалось убрать под землю коммуникации, поменять покрытие тротуаров и обновить асфальт на проезжей части.

Как отмечал Бирюков, власти города поставили задачу превратить эту магистраль в шоссе комфортной пересадки с удобными остановками, пешеходными переходами и понятной навигацией.



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