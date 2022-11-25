08:24Город
Удобные пешеходные маршруты появились возле станции БКЛ "Нижегородская"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Удобные маршруты для пешеходов появились около станции Большой кольцевой линии столичной подземки "Нижегородская". Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Как уточнил заммэра столицы Петр Бирюков, работы провели на участке дублера Рязанского проспекта и в 1-м Карачаровском проезде. Там спрятали под землю "воздушные" провода, сделали дополнительную ливневую канализацию, а также привели в порядок тротуары, в том числе организовав спуски для горожан с ограниченными возможностями здоровья.
В ходе благоустройственных работ также:
- установили современный остановочный павильон с Wi-fi и зарядками;
- обновили 8,4 тысячи "квадратов" асфальта;
- оборудовали лежачие полицейские;
- поставили 35 фонарей;
- организовали автостоянку.
Территория была также дополнительно озеленена: специалисты высадили деревья и разбили газон общей площадью свыше 10 тысяч квадратных метров.
В комплексе городского хозяйства уточнили, что в 2023 году работы по благоустройству в районе "Нижегородской" продолжатся.
Ранее основной этап работ по благоустройству завершился на Волоколамском шоссе. Специалистам удалось убрать под землю коммуникации, поменять покрытие тротуаров и обновить асфальт на проезжей части.
Как отмечал Бирюков, власти города поставили задачу превратить эту магистраль в шоссе комфортной пересадки с удобными остановками, пешеходными переходами и понятной навигацией.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!