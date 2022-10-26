17:02Город
В Москве завершили основные работы по благоустройству Волоколамского шоссе
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Основные работы по благоустройству Волоколамского шоссе завершились. Об этом комплекс городского хозяйства столицы сообщил в своем телеграм-канале.
Как отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, власти города поставили задачу превратить эту магистраль в шоссе комфортной пересадки с удобными остановками, пешеходными переходами и понятной навигацией.
В ходе реализации проекта благоустройства:
- убрали под землю "воздушные" провода;
- заменили покрытие тротуаров;
- обновили асфальт на проезжей части;
- установили более тысячи энергоэффективных фонарей и уличных торшеров;
- оборудовали 36 современных остановок с зарядными слотами и беспроводной связью;
- разбили газоны.
В комплексе городского хозяйства отметили, что поздней осенью также планируется высадить более 200 деревьев.
Отмечается, что работы проходили на следующих участках:
- парк "Берег реки Сходня" – смонтировали водные препятствия для тренировок и соревнований;
- парк "Долина реки Химки" – обустроили детские и спортивные площадки, зону выгула для собак;
- площадь перед зданием МГХПА имени С. Г. Строганова – расширили пешеходную часть, сделали удобные дорожки в сквере, обновили освещение.
Также перед зданием вуза скоро появятся постаменты для размещения скульптур из музея на базе учебного заведения.
Ранее глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев рассказал о завершении благоустройства прилегающей к станции "Кунцевская" БКЛ территории. Там появились зоны отдыха с парковыми креслами и качелями, а также амфитеатр.
По его словам, облик прилегающей территории создавался с учетом сложного рельефа и интерьера самой станции. Получившуюся зону отдыха отделили от транзитной и Рублевского шоссе, сделали ее закрытой.
Основные работы по благоустройству Волоколамского шоссе завершены – Бирюков
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