Собянин объявил о начале работы коммунального флота Москвы 

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

К дежурству приступили 30 судов уникального коммунального флота в связи с началом навигации в столице. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"С началом навигации к дежурству приступил уникальный коммунальный флот столицы. В его составе 30 судов, которые в межнавигационный период прошли ремонт и подтвердили полную готовность к работе", – написал он.

Мэр добавил, что во время навигации флот займется очисткой Москвы-реки и Яузы. Суда удалят песчаные заносы, иловые отложения, соберут мусор в воде.

По словам Собянина, в 2022 году суда смогли убрать около 600 тонн плавающего мусора, ликвидировали 80 загрязнений и достали со дна более 21 тысячи кубометров грунта.

В зимнее время на акватории Москвы-реки и Яузы на дежурство выходят два коммунальных ледокола "Риф" и "Норд", напомнил он.

Ранее Собянин открыл Южный речной вокзал в столичном районе Нагатинский Затон. Специалистам удалось очистить акваторию, а также создать набережные, пешеходные маршруты и провести комплекс мер по благоустройству.



Сезон речной навигации стартовал в столице