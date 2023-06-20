Дом по программе реновации построят на улице Подвойского в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новостройка по программе реновации появится в Пресненском районе столицы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В рамках реализации проекта обустроят подземную автостоянку. Глава Москомэкспертизы Анна Яковлева уточнила, что дом возведут на участке 12/15 на улице Подвойского.

"В новостройке запланировано 384 квартиры: 130 однокомнатных, 183 двухкомнатные и 71 трехкомнатная. В жилых помещениях выполнят полную отделку, а также оборудуют мойки, плиты и сантехнику", – добавила она.

В новом доме будут созданы все условия для проживания маломобильных граждан. Под их нужды отдельно оборудуют несколько квартир.

В каждом подъезде на первом этаже будут предусмотрены помещения, где жильцы смогут оставлять коляски, спортивный инвентарь. Здесь также обустроят вестибюли, тамбур и электрощитовую. Кроме того, в доме разместятся объекты общественно-деловой застройки.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, сделают проезды, уложат тротуар, построят площадки для детей и занятий спортом.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с начала 2023 года в Москве в рамках реализации программы реновации началось расселение почти 120 домов. Градоначальник сообщил, что еще 12 домов скоро тоже будут готовы для заселения.

Мэр столицы отметил, что москвичи, подписавшие договор, могут на безвозмездной основе воспользоваться услугами грузчиков, а также транспортом для перевозки вещей.

По его словам, всего с момента реализации данной программы в Москве расселили 757 домов, около 120 тысяч граждан успешно переехали в новое современное жилье или готовятся к переселению.



Собянин рассказал, как городские власти помогают москвичам с переездом по реновации