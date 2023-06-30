Восьмую новостройку в Головинском районе начали заселять по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Восьмую новостройку в Головинском районе Москвы передали под заселение по программе реновации. Она расположена на Пулковской улице, доме 3. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он рассказал, что квартиры в новостройке получат жители старого дома по адресу Ленинградское шоссе, дом 62, корпус 2. Этот дом был включен во второй этап программы реновации, он пройдет в 2025–2028 годах. Сроки жителей оказались приближены из-за заселения дома на Пулковской, уточнил глава ведомства.

Всего в Головинском районе расселят 137 домов, новые квартиры получат 32,3 тысячи москвичей, отметили на портале мэра и правительства Москвы. Там добавили, что граждане с полной учетной записью на портале могут воспользоваться электронным сервисом "Запись на осмотр квартиры", чтобы осмотреть жилье в удобное для себя время и дату.

"Специалисты департамента городского имущества направили 180 жителям (это 80 семей) дома на Ленинградском шоссе письма с предложениями равнозначных квартир", – поделился министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он также сообщил, что в Головинском районе к переселению приступили уже более 2,5 тысячи жителей восьми старых домов. Более 2,2 тысячи из них стали правообладателями новых квартир, остальные оформляют необходимые документы.

В сообщении уточнили, что новый дом расположен рядом с парком Дружбы, Северным речным вокзалом и благоустроенной набережной Химкинского водохранилища. Дойти от него до метро "Речной вокзал" Замоскворецкой линии можно за 15 минут. Работники благоустроили и озеленили территорию рядом с новостройкой, они сделали места отдыха, высадили кустарники, деревья, разбили цветники и газоны.

По информации портала, на первом этаже нового дома открыли центр информирования по переселению для удобства переезжающих. 30 июня и 1 июля он будет работать с 09:00 до 21:00, а в последующие дни (с понедельника по субботу) – с 12:00 до 20:00.

Также там напомнили, что программу реновации утвердили в августе 2017 года. В нее вошло 5 175 домов старого жилого фонда.

Ранее сообщалось, что дом по программе реновации будет возведен в столичном районе Кузьминки на Волгоградском проспекте в 2024 году. В нем будет 152 квартиры, из которых 40 – однокомнатные, 75 – двухкомнатные и 37 – трехкомнатные.

До этого стало известно, что на улице Верхние Поля в столичном районе Люблино началось строительство дома по программе реновации. Фасад здания выполнят из навесных панелей, покрытых керамическим кирпичом.

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