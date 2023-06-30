Новостройку по программе реновации введут в районе Фили-Давыдково в этом году

Фото: департамент строительства города Москвы

В столичном районе Фили-Давыдково на улице Олеко Дундича в этом году будет введен в эксплуатацию новый жилой дом, который был возведен в рамках программы реновации. Новостройка появится в нескольких минутах от станции метро "Филевский парк". Об этом рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

"Дом возводят на месте снесенных пятиэтажек, жители которых получили равнозначные квартиры по программе реновации в доме № 22 по улице Малая Филевской в 2019 году. В настоящее время в здании ведутся отделочные работы", – сказал он.

Загрутдинов добавил, что дом будет состоять из шести секций с переменной этажностью, на подземном уровне у жителей новостройки появится парковка для автомобилей.

Во время внешней отделки специалисты применят систему вентилируемого фасада с использованием клинкерной и керамогранитной плитки, часть корпусов дома будут белыми, а часть – коричневыми. По словам руководителя столичного департамента, цветовой контраст уравновешен коричневыми деталями на белых фасадах и наоборот.

Также на фасаде появятся корзины для кондиционеров, а лоджии будут застеклены.

Всего в доме предусмотрено 349 квартир, из которых 72 – однокомнатные, 236 – двухкомнатные и 41 – трехкомнатные. 11 квартир дома будут специально оборудованы для маломобильных граждан, в них появятся более просторные коридоры и дверные проемы, специальная сантехника, подчеркнул Загрутдинов.

В вестибюле жилой части для жильцов возведут колясочную и зону под почтовые ящики, лифты с визуальными и тактильными средствами информации. В том числе в вестибюле появятся кладовые для уборочного инвентаря.

По словам Загрутдинова, в каждой секции будет по две входные группы: одна – со стороны улицы Олеко Дундича и другая – со двора.

Помимо этого, вход в новостройку, пол вестибюля и лифтового холла возведут в один уровень с поверхностью земли, что позволит матерям с колясками и маломобильным жильцам попасть в свою квартиру без посторонней помощи, отметил руководитель департамента строительства Москвы.

Он добавил, что новостройка будет возведена в форме буквы "П", что позволит создать закрытый и безопасный двор, в котором, в свою очередь, специалисты установят детскую и спортивную площадки и место для отдыха жильцов дома.

На финальном этапе будет выполнено благоустройство двора, в нем появятся крупномерные деревья, декоративные кустарники и многолетние цветы. По всей территории предусмотрена удобная сеть пешеходных дорожек и уличное освещение, резюмировал Загрутдинов.

Ранее руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщал, что восьмую новостройку в Головинском районе передали под заселение по программе реновации. Она расположена на Пулковской улице, доме 3.

Отмечалось, что к переселению приступили уже более 2,5 тысячи жителей восьми старых домов. Более 2,2 тысячи из них стали правообладателями новых квартир, остальные оформляют необходимые документы.



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