Строительство дома по программе реновации началось в столичном районе Бирюлево Западное

Фото: пресс-служба Депстроя

Строительство дома по программе реновации на 128 квартир началось в столичном районе Бирюлево Западное. Об этом сообщил руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов.

"В районе Бирюлево Западное по адресу Булатниковский проезд, земельный участок 2Б, началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время ведется монтаж монолитных конструкций подземной части. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году", – цитирует его пресс-служба департамента.

Внешнюю отделку двухсекционного дома с подземным паркингом выполнят с использованием бетонных плит с грубой текстурой. Корзины под кондиционеры оформят перфорированным металлом и окрасят в белый цвет.

24 квартиры в доме будут однокомнатными, 88 – двухкомнатными, 16 – трехкомнатными. Еще три квартиры будут предназначены для маломобильных жильцов. Отделку в жилых помещениях выполнят в соответствии со стандартами программы реновации.

На первых этажах дома разместятся коммерческие предприятия: магазины, салоны красоты, кружки, секции для детей и другие. Придомовую территорию благоустроят: высадят деревья и кустарники, обустроят площадки для отдыха и занятий спортом.

Ранее дом по программе реновации на 168 квартир ввели в эксплуатацию в районе Южное Медведково. Новостройка появилась по адресу улица Молодцова, дом 17, корпус 1. Дом представляет собой двухсекционный объект с подземной автостоянкой.



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