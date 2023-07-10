С начала 2023 года еще 20,5 тыс человек начали переезжать в жилье по реновации – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

С начала 2023 года еще 20,5 тысячи человек начали переезжать в жилье по реновации, из них в июне приступили к переселению порядка 12 тысяч жителей 99 домов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Программа реновации идет полным ходом во всех округах столицы. Новоселами уже стали или находятся в процессе оформления необходимых документов 127,5 тысячи горожан", – написал мэр Москвы в телеграм-канале.

По словам градоначальника, в настоящее время частично или полностью расселили 795 домов старого жилого фонда.

Собянин рассказал, что в первом полугодии 2023 года было заключено порядка 16,5 тысячи договоров между москвичами и городом. Наибольшее число владельцев новых квартир появилось в Юго-Восточном, Восточном, Южном и Северо-Восточном округах, а также в ТиНАО.

Мэр добавил, что сейчас на месте снесенных домов ведется строительство 81 новостройки, куда переедут более 45 тысяч жильцов.

Ранее глава Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что два жилых комплекса по программе реновации ввели в эксплуатацию в районе Метрогородок, по адресу Открытое шоссе, дом 30.

В новом здании располагаются 924 квартиры, из которых 180 однокомнатные, 600 двухкомнатные, 128 трехкомнатные 14 четырехкомнатные и две пятикомнатные. Также 12 квартир оборудовали для маломобильных жильцов. На подземном уровне дома находится паркинг для автомобилей.

В столичном Депстрое отметили, что темпы строительства в Москве снижаться не будут