В историческом центре Москвы реконструируют три здания по концессионному соглашению

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице продолжается конкурс на право заключения концессионного соглашения по созданию гостиничной сети в центре и на западе Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на городской комитет по туризму.

Отмечается, что победители аукционов получат право арендовать здания по льготной ставке на 49 лет. Всего на торги выставлены три здания в историческом центре Москвы, около туристических достопримечательностей, а также с хорошей транспортной инфраструктурой.

В столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики добавили, что инвестор реконструирует объекты, установит в них мебель и оснастит современным оборудованием и инвентарем.

Согласно условиям соглашения, новая гостиничная сеть должна быть категории не ниже трех звезд. Город останется собственником зданий, а инвестор сможет получать доход от эксплуатации.

Первый дом располагается по адресу Киевская улица, дом 21. Площадь объекта составляет 1 151 квадратный метр. Здесь предлагается открыть отель на 60 номеров.

Второе здание площадью 524 квадратных метров находится по адресу Брошевский переулок, дом 2, строение 4. В этом доме может появиться гостиница на 15 номеров.

Третий объект расположен по адресу Большой Сухаревский переулок, дом 21, строение 7. В этом доме площадью 507 квадратных метров предлагается создать отель на 27 номеров.

Сроки реконструкции объектов с момента их передачи инвестору составляют максимум два года. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 27 июля.

Ранее сообщалось, что более 23 тысяч квадратных метров жилья и почти 10 тысяч квадратных метров общественной застройки, в которую вошли школа и физкультурно-оздоровительный комплекс, построят в столичном районе Тропарево-Никулино.

До этого руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков сообщил, что инвестор сможет открыть заведение общественного питания в нестационарном торговом объекте в Таганском парке Москвы.

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