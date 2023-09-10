Дом по реновации построили на Новочеремушкинской улице в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новостройку из четырех корпусов с подземным паркингом возвели и сдали в эксплуатацию на юго-западе Москвы по программе реновации. Корпуса располагаются по адресу улица Новочеремушкинская, дом 35. Об этом рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

"Для жителей Академического района построены современные жилые корпуса на 577 квартир, среди которых 93 однокомнатные, 396 двухкомнатные и 88 трехкомнатные, общей площадью свыше 33 тысячи квадратных метров. Из них три однокомнатные, шесть двухкомнатные и две трехкомнатные квартиры предназначены для маломобильных граждан. Там установлена специальная сантехника с поручнями и увеличена ширина проемов для беспрепятственного передвижения коляски", – передает портал мэра и правительства Москвы слова Войстратенко.

Он уточнил, что во всех помещениях выполнена отделка по стандарту реновации. На фасадах домов установили корзины для кондиционеров. Также во дворе корпусов новостройки для жителей создали комфортное пространство. Помимо этого, территорию обустроили под потребности людей с ограниченными возможностями здоровья.

Войстратенко подчеркнул, что во дворе установили две спортивные площадки, обустроили детскую зону и пространство для отдыха. В подъездах корпусов создали помещение для консьержа, колясочную зону. Кроме того, объекты социального и коммерческого назначения расположены на первых этажах корпусов новостройки.

По словам председателя Мосгосстройнадзора, в ходе строительства дома инспекторами комитета проводились контрольно-надзорные мероприятия с привлечением специалистов подведомственного Центра экспертиз. Также были выполнены лабораторно-инструментальные исследования по качеству работ и используемых материалов на соответствие проектной документации и техническим регламентам. Всего специалисты провели 29 проверок. Согласно всем проведенным проверкам, Мосгосстройнадзор оформил заключение о соответствии построенного дома утвержденной проектной документации.

Новостройку возвели на удаленном расстоянии от проезжей части напротив Новочеремушкинского пруда. Рядом с домом располагаются станции метро "Академическая" и "Профсоюзная", а также станция Крымская МЦК.

Ранее руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что в столичном районе Кузьминки начали строить дом на 299 квартир по программе реновации. Новостройка возводится на улице Маршала Чуйкова. Дом будет состоять из шести секций, объединенных подземной парковкой для автомобилей.

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