Минфин РФ сообщил о прекращении взимания с бизнеса налога на сверхприбыль

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Введение налога на сверхприбыль в отношении крупных организаций являлось разовой мерой, поэтому министерство финансов РФ не планирует вновь взимать с них плату. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в бюджет России уже поступило в рамках этой меры примерно 318,8 миллиарда рублей, что превзошло ожидания министерства. Теперь эти средства направят на осуществление государственных программ, включая меры по поддержке бизнеса и социальной сферы.

Налог на сверхприбыль должны были заплатить лишь те компании, чей средний доход за 2021–2022 годы до уплаты налогов составлял более 1 миллиарда рублей. Средства крупные организации должны были перечислить не позже 28 января 2024 года, ставка по которым достигала 10% от суммы превышения.

"Напомним, что эффективная ставка налога при уплате с 1 октября по 30 ноября 2023 года обеспечительного платежа снижается до 5%", – заключили в ведомстве.

Ранее также сообщалось, что Минфин не будет вводить налог на сверхприбыль в 2024 году. Заместитель главы ведомства Алексей Сазанов, говоря об этом, заявил, что Минфин также не планирует повышать ставки НДФЛ и вводить другие изменения.



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