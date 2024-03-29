В Москве сотрудники сотовой связи оформили на клиентов 280 кредитов

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

В Москве задержали четырех работников сотовой связи, которые оформляли кредиты на клиентов. Полиция установила 280 эпизодов на 8 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

"Используя корпоративную базу данных, злоумышленники получали информацию о клиентах, а затем оформляли на них кредиты для приобретения сотовых телефонов и аксессуаров", – написала представитель министрества.

По словам Волк, в дальнейшем эти товары перепродавались. Она заявил, что жертвам причинен ущерб в размере свыше 8 миллионов рублей. В отношении злоумышленников были возбуждены уголовные дела о мошенничестве, которые соединены в одно делопроизводство.

Ранее в Совфеде предложили утвердить обязательную паузу в виде "времени тишины" перед взятием россиянами кредитов, что поможет им уберечься от мошенников. Как уточнил сенатор Александр Башкин, банки, которые заинтересованы в заработке, должны сами заботиться о безопасности своих клиентов.

До этого сообщалось, что аферисты обманом заставили 66-летнюю пенсионерку продать квартиру и отдать им 28 миллионов рублей.