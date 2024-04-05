Эксперт Вураско предупредил о мошеннических атаках от имени стримера Mellstroy

Фото: телеграм-канал "MELLSTROY ДВИЖ"

В марте 2024 года в Сети начали появляться мошеннические сайты с розыгрышами призов от имени популярного стримера Mellstroy (Андрей Бурим). Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на эксперта по информационной безопасности Андрея Вураско.

Злоумышленники предлагают россиянам принять участие в розыгрыше призов. Пользователю нужно угадать, в какой из нарисованных коробочек находится приз. С последней попытки жертва получает возможность забрать "подарок", но при условии, что отправит ссылку на сайт друзьям и введет данные банковской карты якобы для оплаты комиссии.

"Разумеется, после передачи данных банковской карты все деньги "победителя" достаются мошенникам, а сам он остается ни с чем", – рассказал эксперт.

Подобные сайты, по его словам, создаются партиями – по 3–5 штук в день. Рост числа мошеннических схем Вураско связал с популярностью стримера.

До этого девочка перевела мошенникам 300 тысяч рублей ради покупок в онлайн-игре. Она с разрешения мамы взяла ее телефон и с помощью банковского приложения перевела сумму с карты на неустановленный счет Ozon Банка.

