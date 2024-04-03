Мошенники начали использовать теракт в "Крокусе" для обмана россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мошенники стали использовать тему теракта в "Крокус Сити Холле" для наживы и кражи денег у россиян, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на эксперта в области безопасности Александра Власова.

По его словам, есть три схемы, с помощью которых злоумышленники выманивают сбережения у своих жертв. Одна из них – звонки и рассылки по соцсетям, мессенджерам и электронным почтам сообщений с предложениями по сбору денег для пострадавших. Власов сообщил, что, по разным оценкам, мошенники собрали до нескольких десятков миллионов рублей, пользуясь глобальным сочувствием к этой катастрофе.

В остальных случаях мошенники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов или других организаций и ведомств. К примеру, они говорят, что работают в ФСБ, которая якобы проверяет номера мобильных телефонов. Для подтверждения, что это номер определенного человека, злоумышленники присылают код подтверждения, который просят переслать им. В итоге наивные граждане отдают управление своим телефоном мошенникам.

Либо может позвонить "майор полиции" или "сотрудник Центробанка" со словами, что ищет террористов и просит помощи.

"Помогите, пожалуйста, поймать террористов, снимите пять миллионов рублей со своего счета, выкиньте их со своего балкона, мы их вам вернем", – объяснил эксперт схему.

Он призвал всегда помнить, что правоохранители и представители банков не будут просить сообщить им данные и отдать деньги. В случае таких звонков он советует вежливо прощаться и класть трубку. Что касается помощи пострадавшим при теракте, то об этом нужно узнавать на официальных ресурсах или у местных властей.

Теракт в Подмосковье произошел вечером 22 марта. Террористы проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате погибли 144 человека, пострадал 551.

В настоящее время арестованы 10 человек: четверо исполнителей теракта, трое пособников террористов, сдавший преступникам квартиру, обвиняемый в финансировании напавших на "Крокус" и перечисливший средства для обеспечения проживания исполнителей. В общей сложности спецслужбы задержаны 11 человек.