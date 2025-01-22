Мошенники стали чаще обманывать детей через игры и звонки

Аналитики отметили рост случаев обмана детей мошенниками. Среди популярных схем – звонки под видом правоохранителей с просьбой защитить родителей и сбережения, обращения от имени сотрудников образовательных учреждений с просьбой подтвердить аккаунты, а также манипуляции через онлайн-игры.

Начальник управления информации ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин рассказал, что мошенники активно используют приемы, чтобы вызвать у детей беспокойство. Злоумышленники сообщают о якобы взломанных счетах, возбуждении уголовных дел или других проблемах. В чатах онлайн-игр детям предлагают условия, на основании которых узнают данные банковских карт родителей или убеждают вынести и передать деньги.

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