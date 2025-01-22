22 января, 18:00Происшествия
В Москве задержали мужчин, которые обворовывали прохожих
В Москве задержали злоумышленников, которые обворовывали подвыпивших прохожих. Мужчины знакомились с теми, кто перебрал с алкоголем, предлагали отвезти их домой, а по дороге обворовывали.
Они брали не только часы, телефоны и наличные, но и переводили деньги с мобильных банков потерпевших на свой криптовалютный счет, а также оформляли на них кредиты. Общий ущерб превысил 15 миллионов рублей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.