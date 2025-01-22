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Новости

22 января, 18:00

Происшествия

В Москве задержали мужчин, которые обворовывали прохожих

В Москве задержали мужчин, которые обворовывали прохожих

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В Москве задержали злоумышленников, которые обворовывали подвыпивших прохожих. Мужчины знакомились с теми, кто перебрал с алкоголем, предлагали отвезти их домой, а по дороге обворовывали.

Они брали не только часы, телефоны и наличные, но и переводили деньги с мобильных банков потерпевших на свой криптовалютный счет, а также оформляли на них кредиты. Общий ущерб превысил 15 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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