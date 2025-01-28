Эксперт Бадалов: ограничение на пополнение виртуальных карт защитит от аферистов

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Ограничения на пополнение виртуальных карт станут дополнительным препятствием для мошенников. Таким мнением с Москвой 24 поделился доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

Ранее стало известно о намерении российских банков ограничить внесение денег на виртуальные карты, выпущенные менее двух дней назад. Для этого финорганизации планируют присоединиться к новому сервису безопасности, который должен заработать весной 2025 года. Ожидается, что мера поможет в борьбе со злоумышленниками: аферисты убеждают жертву привязать к личному электронному кошельку виртуальную карту, а затем через банкомат перечислить на нее наличные якобы для их спасения.

По словам Бадалова, изначально виртуальные карты фактически создавались для безопасных платежей в интернете.

"Они выпускаются, чтобы не использовать в Сети данные основной карты. Если произойдет утечка, виртуальную карту можно легко поменять, а основная останется недоступна для мошенников. Поэтому они и так созданы для того, чтобы минимизировать риски", – указал эксперт.

Дополнительный контроль за их использованием со стороны банков "точно не повредит", считает экономист.





Лазарь Бадалов доцент экономического факультета РУДН Ограничение на пополнение недавно открытых виртуальных карт будет дополнительным препятствием для мошенников и поможет предотвратить сомнительные операции.

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота в беседе с Москвой 24 согласился с тем, что инициатива поможет ограничить мобильность и маневренность мошенников.

"При этом, если у пользователя нет виртуальной карты, а он планирует совершить срочную покупку в интернете на большую сумму, можно воспользоваться физической. Тогда не придется ждать несколько дней для снятия ограничений", – отметил экономист.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, которые создают виртуальные клоны банковских карт. По данным экспертов, аферисты звонят жертве и под различными предлогами просят установить приложение с возможностью удаленного управления смартфоном. После требуют фото карты, поднести ее к телефону и ввести пин-код. За счет этого преступники могут снимать украденные средства в банкоматах и совершать бесконтактные платежи.

