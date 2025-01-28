Эксперт Бадалов: ограничение на пополнение виртуальных карт защитит от аферистов

28 января, 14:35Экономика
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Ограничения на пополнение виртуальных карт станут дополнительным препятствием для мошенников. Таким мнением с Москвой 24 поделился доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.
Ранее стало известно о намерении российских банков ограничить внесение денег на виртуальные карты, выпущенные менее двух дней назад. Для этого финорганизации планируют присоединиться к новому сервису безопасности, который должен заработать весной 2025 года. Ожидается, что мера поможет в борьбе со злоумышленниками: аферисты убеждают жертву привязать к личному электронному кошельку виртуальную карту, а затем через банкомат перечислить на нее наличные якобы для их спасения.
По словам Бадалова, изначально виртуальные карты фактически создавались для безопасных платежей в интернете.
"Они выпускаются, чтобы не использовать в Сети данные основной карты. Если произойдет утечка, виртуальную карту можно легко поменять, а основная останется недоступна для мошенников. Поэтому они и так созданы для того, чтобы минимизировать риски", – указал эксперт.
Дополнительный контроль за их использованием со стороны банков "точно не повредит", считает экономист.
Эксперт банковского рынка Андрей Бархота в беседе с Москвой 24 согласился с тем, что инициатива поможет ограничить мобильность и маневренность мошенников.
"При этом, если у пользователя нет виртуальной карты, а он планирует совершить срочную покупку в интернете на большую сумму, можно воспользоваться физической. Тогда не придется ждать несколько дней для снятия ограничений", – отметил экономист.
Ранее россиян предупредили о мошенниках, которые создают виртуальные клоны банковских карт. По данным экспертов, аферисты звонят жертве и под различными предлогами просят установить приложение с возможностью удаленного управления смартфоном. После требуют фото карты, поднести ее к телефону и ввести пин-код. За счет этого преступники могут снимать украденные средства в банкоматах и совершать бесконтактные платежи.