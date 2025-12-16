В РФ ужесточили правила выдачи микрозаймов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который поэтапно ужесточает правила выдачи потребительских займов микрофинансовыми организациями (МФО) и направлен на защиту прав заемщиков и снижение долговой нагрузки.

Как пояснил в своем телеграм-канале председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, с 1 апреля 2026 года максимальный размер переплаты по потребительским займам сократится с 130 до 100% годовых, то есть с учетом процентов, комиссий, штрафов и пеней заемщик не сможет заплатить более чем двойную сумму полученного займа.

Закон также вводит ограничения на количество одновременно действующих договоров: с 1 октября 2026 года гражданин сможет иметь не более двух займов с полной стоимостью свыше 200% годовых каждый, с 1 апреля 2027 года – только один договор с полной стоимостью более 100% годовых.

Кроме того, при оформлении нового займа будет действовать период охлаждения в три дня после погашения предыдущего. Одновременно максимальный размер микрозайма для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличивается с 5 до 15 миллионов рублей.

В пояснительной записке это объясняется необходимостью обновления лимита, не менявшегося с 2018 года, и расширением доступа малого и среднего бизнеса к финансированию, а также потребностью рынка МФО.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением норм, для которых предусмотрены отдельные сроки.

Ранее Банк России призвал МФО прекратить практику навязывания дополнительных услуг клиентам. В ЦБ обратили внимание на рост жалоб о навязанных услугах, от которых потом приходится отказываться, а также возвращать деньги.