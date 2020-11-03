Байден победил на первом участке голосования на выборах в США

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден победил на первом участке для голосования в городе Диксвилл-Нотч, штат Нью-Гэмпшир. Об этом сообщает ТАСС.

Традиционно в этом населенном пункте голосование начинается примерно в полночь по местному времени, то есть задолго до открытия участков в других регионах страны. В нынешнем году церемонию транслировали в Facebook.

Пять человек, зарегистрированных на участке в качестве избирателей, проголосовали за Байдена, ни один не поддержал действующего главу государства Дональда Трампа.

В ходе всеобщих выборов в США изберут не только президента и вице-президента, но также 435 членов палаты представителей, 35 сенаторов и 13 губернаторов штатов и территорий.

Социальная сеть Twitter ранее запретила кандидатам в президенты Соединенных Штатов заявлять о победе до официального объявления итогов выборов. Такое же ограничение наложено на обычных пользователей.

