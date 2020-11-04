Трамп победил в штатах Индиана и Кентукки на выборах президента – СМИ

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Действующий президент США Дональд Трамп победил в штатах Индиана и Кентукки на выборах президента. Об этом пишет РИА Новости.

По данным CNN, в штате Индиана за действующего главу Белого дома проголосовали 11 выборщиков. В Кентукки за Трампа свои голоса отдали 9 выборщиков.

Согласно первым результатам, Трамп лидирует на выборах президента США. В данный момент головование во многих штатах продолжается.

Соперником республиканца Дональда Трампа на президентских выборах стал демократ Джозеф Байден. Выборы 46-го президента начались 3 ноября.