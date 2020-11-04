Трамп отреагировал на первые результаты выборов в США

Фото: AP/TASS/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп отреагировал на первые результаты выборов президента в США.

В своем Twitter действующий глава государства поблагодарил избирателей.

"Мы выглядим действительно хорошо по всей стране. Спасибо", – написал Трамп.

WE ARE LOOKING REALLY GOOD ALL OVER THE COUNTRY. THANK YOU! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020

Согласно первым результатам, Трамп вышел в лидеры на выборах президента США. К тому моменту был обработан 1% бюллетеней.

Выборы президента продолжаются в США. В ходе досрочного голосования свои голоса уже отдали более 74 миллионов американцев, в том числе соперник Трампа Джо Байден.

