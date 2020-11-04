Трамп отреагировал на первые результаты выборов в США

Фото: AP/TASS/Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп отреагировал на первые результаты выборов президента в США.
В своем Twitter действующий глава государства поблагодарил избирателей.
"Мы выглядим действительно хорошо по всей стране. Спасибо", – написал Трамп.
Согласно первым результатам, Трамп вышел в лидеры на выборах президента США. К тому моменту был обработан 1% бюллетеней.
Выборы президента продолжаются в США. В ходе досрочного голосования свои голоса уже отдали более 74 миллионов американцев, в том числе соперник Трампа Джо Байден.
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