Трамп отреагировал на первые результаты выборов в США

Президент США Дональд Трамп отреагировал на первые результаты выборов президента в США.

В своем Twitter действующий глава государства поблагодарил избирателей.

"Мы выглядим действительно хорошо по всей стране. Спасибо", – написал Трамп.

WE ARE LOOKING REALLY GOOD ALL OVER THE COUNTRY. THANK YOU!