В Белоруссии возбудили дело против сообщившего о смерти активиста врача

00:41
Фото: TASS/AP
Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело против медика за разглашение врачебной тайны, связанной с медосвидетельствованием погибшего активиста Романа Бондаренко.
Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, подозреваемый, действуя умышленно и без служебной необходимости "вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (Tut.by)". По версии надзорного ведомства, врач "разгласил врачебную тайну, при этом представил недостоверную информацию".
В результате это повлекло за собой "повышение напряженности в обществе, создание атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждение граждан к агрессии и противоправным действиям", говорится в сообщении. В Генпрокуратуре также заявили, что подозреваемые задержаны.
Роман Бондаренко умер 12 ноября после потасовки во дворе дома с неизвестными в гражданской одежде и масках, которые приехали снимать бело-красно-белые ленты. Мужчину повалили на землю, а затем увезли в неизвестном направлении. Позднее Бондаренко поступил в больницу, где, несмотря на усилия врачей, скончался.
Следственный комитет (СК) Белоруссии заявил, что Бондаренко поступил в больницу с признаками алкогольного опьянения. После этого портал Tut.by написал, что в крови у потерпевшего не обнаружено этилового спирта. После этого в Минске прошла новая волна протестных акций, а Евросоюз пригрозил Белоруссии санкциями.
Новости мира: милиция открыла огонь в воздух на акции оппозиции в Минске
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: