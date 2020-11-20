В Белоруссии возбудили дело против сообщившего о смерти активиста врача

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Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело против медика за разглашение врачебной тайны, связанной с медосвидетельствованием погибшего активиста Романа Бондаренко.

Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, подозреваемый, действуя умышленно и без служебной необходимости "вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (Tut.by)". По версии надзорного ведомства, врач "разгласил врачебную тайну, при этом представил недостоверную информацию".

В результате это повлекло за собой "повышение напряженности в обществе, создание атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждение граждан к агрессии и противоправным действиям", говорится в сообщении. В Генпрокуратуре также заявили, что подозреваемые задержаны.

Роман Бондаренко умер 12 ноября после потасовки во дворе дома с неизвестными в гражданской одежде и масках, которые приехали снимать бело-красно-белые ленты. Мужчину повалили на землю, а затем увезли в неизвестном направлении. Позднее Бондаренко поступил в больницу, где, несмотря на усилия врачей, скончался.

Следственный комитет (СК) Белоруссии заявил, что Бондаренко поступил в больницу с признаками алкогольного опьянения. После этого портал Tut.by написал, что в крови у потерпевшего не обнаружено этилового спирта. После этого в Минске прошла новая волна протестных акций, а Евросоюз пригрозил Белоруссии санкциями.