Боррель подтвердил подготовку санкций ЕС в отношении Белоруссии

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Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что в отношении Белоруссии готовится новый пакет индивидуальных санкций.

Как сообщает РИА Новости, речь идет об ограничениях в отношении физических лиц и организаций, которые представляют белорусские власти.

"Мы договорились сегодня подготовить следующий цикл санкций в ответ на жестокость, которую демонстрируют белорусские власти по отношению к народу", – отметил Боррель.

Он подчеркнул, что внешнеполитическая служба ЕС подготовила доклад по поводу отношений с РБ. Документ передан странам-членам интеграционного объединения. По словам Борреля, его обсудят на следующем заседании совета министров иностранных дел стран Евросоюза.

13 ноября в ЕС заявили о возможности введения дополнительных санкций. Причиной стала смерть участника массовых протестов Романа Бондаренко. Сообщалось, что 31-летний мужчина скончался в результате травм, которые были получены в драке с неизвестными.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об опасности развития гражданской войны в стране. Он отметил, что на территории РБ начался процесс радикализации. Он заявил, что в точках, где это происходит, наиболее вероятен такой сценарий развития событий.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. По данным ЦИК республики, Лукашенко набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента. Результаты выборов спровоцировали массовые акции протеста.