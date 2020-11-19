Боррель подтвердил подготовку санкций ЕС в отношении Белоруссии

18:05
Фото: AP Photo/Francisco Seco, Pool
Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что в отношении Белоруссии готовится новый пакет индивидуальных санкций.
Как сообщает РИА Новости, речь идет об ограничениях в отношении физических лиц и организаций, которые представляют белорусские власти.
"Мы договорились сегодня подготовить следующий цикл санкций в ответ на жестокость, которую демонстрируют белорусские власти по отношению к народу", – отметил Боррель.
Он подчеркнул, что внешнеполитическая служба ЕС подготовила доклад по поводу отношений с РБ. Документ передан странам-членам интеграционного объединения. По словам Борреля, его обсудят на следующем заседании совета министров иностранных дел стран Евросоюза.
13 ноября в ЕС заявили о возможности введения дополнительных санкций. Причиной стала смерть участника массовых протестов Романа Бондаренко. Сообщалось, что 31-летний мужчина скончался в результате травм, которые были получены в драке с неизвестными.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об опасности развития гражданской войны в стране. Он отметил, что на территории РБ начался процесс радикализации. Он заявил, что в точках, где это происходит, наиболее вероятен такой сценарий развития событий.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. По данным ЦИК республики, Лукашенко набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента. Результаты выборов спровоцировали массовые акции протеста.
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