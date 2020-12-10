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Общество

00:52

Белоруссия закроет выезд из страны через наземные пункты из-за COVID-19

за рубежом общество

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Власти Белоруссии приняли решение закрыть для граждан выезд из страны через наземные пункты. Соответствующие меры будут введены из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как пишет РИА Новости, власти страны опубликовали соответствующее постановление. В нем отмечается, что меры по ограничению выезда из страны будут введены через 10 дней.

"Временно приостановить пересечение государственной границы Республики Беларусь на выезд из республики гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь", – сообщается в документе.

Отмечается, что речь идет об автодорожных, железнодорожных, речных пунктах пропуска через границу.

Ранее российский посол назвал сроки начала выпуска вакцины РФ от COVID-19 в Белоруссии. Сообщалось, что страны планируют наладить успешное совместное производство.

Белоруссия стала первой страной, где проводится клиническое исследование вакцины "Спутник V" после ее регистрации в России. Белорусский лидер Александр Лукашенко ранее поблагодарил Россию за обеспечение Белоруссии вакциной от COVID-19.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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