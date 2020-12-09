В Турции опровергли сообщения об отказе от российской вакцины от COVID-19

20:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа не подтвердил отказ страны от российской вакцины от коронавируса.
"Насчет российской вакцины. Как известно, она должна пройти надлежащую лабораторную практику по токсикологии. Мы начинаем эту работу в нашей стране. Если все будет успешно, то могу сказать, что проблем не будет", – приводит слова Коджи РИА Новости.
Ранее телеканал Haberturk заявил, что Анкара собирается отказаться от закупки российской вакцины от коронавируса, так как она якобы не соответствует надлежащей лабораторной практике.
Дмитрий Песков на фоне сообщений об отказе Турции от покупки "Спутника V" заявил, что результаты тестирования и испытаний российской вакцины от COVID-19 демонстрируют ее надежность и эффективность.
Минздрав выпустил "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Отечественная разработка стала первой в мире. В данный момент проходит третья стадия клинических испытаний препарата с участием 40 тысяч добровольцев.
Некоторые страны заказали в несколько раз больше доз вакцины от COVID-19, чем им нужно
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