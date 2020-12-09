Песков заявил, что российская вакцина от COVID-19 сыграет важную роль в борьбе с пандемией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Результаты тестирования и испытаний российской вакцины от COVID-19 демонстрируют ее надежность и эффективность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне отказа Турции от покупки "Спутника V".
По его словам, препарат сыграет важную роль в борьбе с пандемией.
"Можно сказать однозначно – результаты тестирования и испытаний говорят о том, что это очень эффективная и надежная вакцина, которая может и обязательно сыграет очень важную роль в борьбе с пандемией", – приводит слова Пескова РИА Новости.
В среду министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что Анкара не будет закупать российскую вакцину от коронавируса.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что на российскую вакцину от коронавируса может быть взрывной спрос за рубежом. Председатель кабмина подчеркнул, что вакцина в настоящее время является востребованным продуктом.
В сентябре Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генассамблеи, предложил бесплатно предоставить вакцину от коронавируса сотрудникам ООН.
Также сообщалось, что Венгрия планирует закупить небольшую партию российской вакцины от COVID-19. Российским препаратом также заинтересованы в Сербии.
Минздрав выпустил "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Отечественная разработка стала первой в мире. В данный момент проходит третья стадия клинических испытаний препарата с участием 40 тысяч добровольцев.
Некоторые страны заказали в несколько раз больше доз вакцины от COVID-19, чем им нужно
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