Песков заявил, что российская вакцина от COVID-19 сыграет важную роль в борьбе с пандемией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Результаты тестирования и испытаний российской вакцины от COVID-19 демонстрируют ее надежность и эффективность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне отказа Турции от покупки "Спутника V".

По его словам, препарат сыграет важную роль в борьбе с пандемией.

"Можно сказать однозначно – результаты тестирования и испытаний говорят о том, что это очень эффективная и надежная вакцина, которая может и обязательно сыграет очень важную роль в борьбе с пандемией", – приводит слова Пескова РИА Новости.

В среду министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что Анкара не будет закупать российскую вакцину от коронавируса.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что на российскую вакцину от коронавируса может быть взрывной спрос за рубежом. Председатель кабмина подчеркнул, что вакцина в настоящее время является востребованным продуктом.

В сентябре Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генассамблеи, предложил бесплатно предоставить вакцину от коронавируса сотрудникам ООН.

Также сообщалось, что Венгрия планирует закупить небольшую партию российской вакцины от COVID-19. Российским препаратом также заинтересованы в Сербии.

Минздрав выпустил "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Отечественная разработка стала первой в мире. В данный момент проходит третья стадия клинических испытаний препарата с участием 40 тысяч добровольцев.

