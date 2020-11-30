ЕК сообщила об ограничениях на использование российской вакцины в Европе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Представитель Еврокомиссии заявил, что не существует планов распространить разрешение на использование российской вакцины от коронавируса по Европе. Об этом сообщает РИА Новости.

"ЕС считает предпочтительным, чтобы все вакцины, которые предлагаются европейским гражданам, были одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам", – подчеркнул специалист.

Он отметил, что в экстренных случаях использование и распространение препаратов возможно, но необходимо обеспечить прозрачность всего процесса. Представитель Еврокомиссии добавил, что разрешение Венгрии применять вакцину от COVID-19 на территории страны является исключительно внутренним решением.

В Венгрии уже готовятся к производству российской вакцины от коронавируса после переговоров главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова с главой местного МИД Петером Сийярто. С 27 ноября в страну уже отправят маленькие партии препарата с учетом январского расширения поставок.

Ранее стало известно, что российским препаратом от коронавируса заинтересованы в Турции. Министр здравоохранения России и Турции Михаил Мурашко и Фахреттин Коджи провели переговоры на предмет производства в стране вакцины "Спутник V".

Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали в России в августе. Препарат "Спутник V" разработали в центре имени Гамалеи. Также в России началось производство вакцины "ЭпиВакКорона". Она была зарегистрирована 14 октября. Ее разработали в центре "Вектор".

