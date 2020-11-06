В ЕК оценили намерение Венгрии приобрести у России вакцину от COVID-19

15:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Страна, входящая в Евросоюз, может в чрезвычайной ситуации и в исключительном порядке закупить вакцину без европейской сертификации под собственную юридическую ответственность. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер, передает ТАСС.
"Согласно нормам ЕС, существуют ограниченные исключения, которые разрешают странам-членам временно использовать не сертифицированные на европейском рынке медикаменты в экстренных ситуациях, под полную юридическую ответственность этих стран", – заявил де Кеерсмакер, отвечая на вопрос о намерении Венгрии закупать российскую вакцину от COVID-19.
Он подчеркнул, что в нормальных условиях вакцина, не прошедшая полный цикл сертификации, не может оказаться на европейском рынке.
"Ни один лекарственный препарат не может поступить на европейский рынок без сертификации Европейским агентством по медицинским препаратам на основании тщательного изучения. Каждый препарат должен быть оценен на предмет безопасности, качества и эффективности", – заявил он.
Ранее стало известно, что Венгрия планирует в декабре закупить небольшую партию российской вакцины от COVID-19.
Как заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Facebook, крупномасштабные поставки могут начаться со второй или третьей недели января 2021 года.
Сийярто добавил, что в дальнейшем, возможно, начнется производство препарата внутри страны.
Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали в России в августе. Препарат "Спутник V" разработали в центре имени Гамалеи. В гражданский оборот вакцина была выпущена Минздравом 8 сентября. Сейчас препарат находится на пострегистрационной стадии испытаний.
Также в России началось производство вакцины "ЭпиВакКорона". Она была зарегистрирована 14 октября. Ее разработали в центре "Вектор".
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