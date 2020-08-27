Дипломат сообщил о нападении сторонников ПНС на посольство Ливии в Минске

14:59
Фото: телеграм-канал "Kotsnews"
Около 30 сторонников Правительства национального согласия (ПНС) Ливии штурмовали здание посольства страны в Минске, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах Ливии в Белоруссии Мухаммад Истейта.
Дипломат, представляющий власти востока Ливии под руководством маршала Халифы Хафтара, рассказал, что нападение произошло в 6 утра, сам он был избит. Он также отметил, что есть видеозапись, подтверждающая факт нападения.
"На посольство напали, когда я и еще один дипломат спали. Это было террористическое нападение на здание посольства, считающегося территорией Ливии. Они не были ливийцами", – пояснил Истейта.
По его словам, нападавшие имеют гражданство Белоруссии, но вместе с ними были временный поверенный в делах Ливии в Белоруссии от ПНС, бывший временный поверенный от ПНС и бухгалтер посольства от ПНС, которых дипломат лично знает.
Истейта отметил, что это уже вторая попытка штурма. Нападавшие добиваются, чтобы он покинул посольство и передал его сторонникам ПНС.
В Ливии идет противостояние между ПНС Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом.
Ранее не менее 45 человек стали жертвами кораблекрушения у берегов Ливии. На судне находились мигранты и беженцы. Это кораблекрушение стало крупнейшим у побережья Ливии за текущий год.
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