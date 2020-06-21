Главы МИД РФ и Египта обсудили ситуацию в Ливии

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Египта Самех Шукри поговорили о ситуации в Ливии. Представители дипмиссий отметили отсутствие военного решения и безальтернативность прекращения боевых действий, сообщается на официальном сайте МИД РФ.

Уточняется, что министры обменялись мнениями о положении дел в Ливии. Лавров и Шукри подчеркнули безальтернативность начала диалога с участием всех ливийских сторон для согласования общеприемлемых договоренностей по всем аспектам урегулирования в русле итогов Берлинской конференции.

При этом Лавров подтвердил позицию РФ относительно необходимости достижения взаимоприемлемого компромисса с учетом интересов всех заинтересованных сторон. Данная беседа состоялась по инициативе египетской стороны.

Ранее стало известно, что Георгий Борисенко назначен послом РФ в Египте. Он по совместительству назначается полпредом РФ при Лиге арабских государств в Каире.