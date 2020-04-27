Георгий Борисенко назначен послом РФ в Египте

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Георгий Борисенко был назначен послом РФ в Египте. Кадровое назначение произвел президент РФ Владимир Путин, указ разместили на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Борисенко Георгия Евгеньевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Арабской Республике Египет", – следует из указа.

При этом Георгий Борисенко по совместительству назначается полпредом РФ при Лиге арабских государств в Каире.

В начале апреля Путин назначил врио губернатора НАО.

Кроме того, в феврале глава государства назначил Дмитрия Махонина врио губернатора Пермского края.