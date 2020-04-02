Путин назначил врио губернатора НАО

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Президент РФ Владимир Путин назначил Юрия Бездудного временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа. Об этом сообщает РИА Новости.

"Назначить Бездудного Юрия Васильевича временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором Ненецкого автономного округа", – указали в пресс-службе Кремля.

Ранее пост главы НАО занимал Александр Цыбульский. Сообщалось, что он может возглавить субъект федерации на базе объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

Ранее в отставку подали губернатор Архангельской области Игорь Орлов и руководитель Республики Коми Сергей Гапликов. Последний выступил с видеообращением к жителям региона.

