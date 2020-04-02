Архангельскую область могут объединить с НАО

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Архангельскую область и Ненецкий автономный округ могут объединить в один регион. Новый субъект может возглавить глава НАО Александр Цыбульский, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от области Андрей Палкин.
Ранее в отставку подал губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Орлов свое решение объяснил тем, что президент должен решить, кто будет готовить область к выборам губернатора.
О его преемнике в настоящий момент информации нет.
Также со своего поста решил уйти глава Коми Сергей Гапликов. Об этом он сообщил в видеообращении к жителям региона.