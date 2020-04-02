Путин принял отставку главы Архангельской области Орлова

Фото: vk.com/igororlov_29

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова, сообщает ТАСС.

Отмечается, что сам Орлов объяснил свое решение тем, что президент должен решить, кто будет готовить область к выборам.

Игорь Орлов занимал пост главы Архангельской области с 3 февраля 2012 года. С 1994 по 2008 год он занимал разные должности в управляющих структурах в Центре судоремонта "Звездочка".

Известно, что врио губернатора назначен Александр Цыбульский. С 1 октября 2018 года он являлся главой Ненецкого автономного округа.

Сообщается, что сегодня же в отставку подал глава Коми Сергей Гапликов. О решении снять с себя полномочия он сообщил в своем видеообращении к жителям региона.