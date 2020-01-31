Коновалов назначен полпредом президента РФ в Конституционном суде

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Владимир Путин назначил экс-главу Минюста Александра Коновалова полномочным представителем президента РФ в Конституционном суде, сообщает пресс-служба Кремля.

Этим же указом в связи с переходом на другую работу от должности полномочного представителя освобожден Михаил Кротов.

Коновалов был назначен на должность министра юстиции РФ в мае 2008 года. Также он являлся специальным представителем президента РФ по взаимодействию с Евросоюзом в области свободы, безопасности и правосудия.

Коновалов – доцент кафедры гражданского права Российской правовой академии Минюста России, кандидат юридических наук. Награжден орденом Почета.

В январе Коновалов был освобожден от должности главы Минюста после ухода в отставку правительства Дмитрия Медведева. Его место занял Константин Чуйченко.