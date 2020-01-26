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Политика

13:49

Песков объяснил причину отставки правительства Медведева

власть политика

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Решение об отставке правительства было принято Дмитрием Медведевым на фоне новых задач и оценок, высказанных президентом. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это было решение правительства. На фоне тех новых оценок, новых задач, которые поставил президент, в том числе и по поправкам в Конституцию, правительство посчитало своим долгом уйти в отставку", – сказал Песков в эфире телеканала "Россия-24".

Представитель Кремля добавил, что такой шаг позволил предоставить президенту картбланш на достижение целей национального развития.

Правительство России в полном составе подало в отставку 15 января. Новым премьер-министром России вместо Дмитрия Медведева стал Михаил Мишустин, ранее занимавший пост главы Федеральной налоговой службой.

Позднее стал известен состав нового кабинета министров. Свои должности сохранили Владимир Колокольцев, Антон Силуанов, Евгений Дитрих, Александр Новак, Денис Мантуров, Дмитрий Патрушев, Константин Чуйченко, Евгений Зиничев, Дмитрий Кобылкин, Александр Козлов и Владимир Якушев.

Главной задачей правительства Мишустин назвал улучшение уровня жизни населения. К данным вопросам относятся проблемы демографии, рост доходов населения, а также качественное здравоохранение и образование.

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