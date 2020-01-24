Какие должности заняли бывшие члены российского правительства

Менее чем неделю назад был утвержден состав российского правительства. В результате кадровых перестановок ряд бывших министров, а также вице-премьеров не вошли в обновленный состав кабмина. Некоторые из них уже заняли другие посты. Рассказываем, кто получил новую должность, а кто еще не определился с новой карьерой.

Смена деятельности

21 января Владимир Путин утвердил состав кабмина. Напомним: большинство министров и вице-премьеров из прошлого правительства сохранили места в новом, в частности Владимир Колокольцев (глава МВД), Евгений Зиничев (глава МЧС), Антон Силуанов (министр финансов), Сергей Лавров (министр иностранных дел) и Сергей Шойгу (министр обороны). Также при своих должностях остались вице-премьеры Юрий Трутнев, Юрий Борисов и Татьяна Голикова.

Что же касается других чиновников, то некоторые из них уже получили иные назначения. Например, для Дмитрия Медведева специально ввели новый пост заместителя председателя Совбеза РФ. А бывшие глава Минэкономразвития Максим Орешкин и глава Минкультуры Владимир Мединский стали помощниками президента России. Орешкин будет заниматься вопросами экономики, обязанности Мединского назовут в ближайшее время.



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Экс-глава Минздрава Вероника Скворцова теперь руководит Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). Также новое место получил бывший министр труда и социальной защиты Максим Топилин: его назначили председателем правления Пенсионного фонда РФ (ПФР). На этом посту он сменил Антона Дроздова, который стал заместителем министра финансов.

Экс-глава министерства спорта Павел Колобков заявил, что покидать спортивную сферу не собирается, просто будет работать "в новом качестве". В каком именно, он пока не уточнил. А бывший зампред правительства Дмитрий Козак перешел на должность заместителя руководителя администрации президента.



Насчет перехода остальных чиновников на другие должности пока не было официальных заявлений. Тем не менее в СМИ со ссылкой на источники появляются разного рода предположения. Например, по данным журналистов, бывшему вице-премьеру Максиму Акимову пророчат место главы "Почты России". Экс-министру просвещения Ольге Васильевой якобы могут предложить занять должность президента Российской академии образования, а бывшему вице-премьеру правительства Виталию Мутко – возглавить госкомпанию "Дом.РФ".

Не утратили доверия?

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов рассказал Москве 24, что новые назначения бывших министров и вице-премьеров вполне прогнозируемые и оправданные, так как речь идет о "профессионалах, который имеют значительный опыт работы" на разных управленческих должностях.

"Те отставки, которые состоялись, не свидетельствуют о неудовлетворительной оценке за работу. Они свидетельствуют о том, что где-то происходит плановая ротация. Также это связано с новыми целями и задачами в работе тех или иных органов власти", – подчеркнул эксперт.





Владимир Шаповалов замдиректора Института истории и политики МПГУ Что касается Мединского и Орешкина, это устоявшаяся практика, когда бывшие заслуженные министры уходят в администрацию президента. Это знак того, что они на хорошем счету. Что касается Мединского, я уверен: он по-прежнему будет заниматься теми вопросами, которые курировал как министр культуры, как руководитель военно-исторического общества. Его опыт и идеи будут востребованы, и он останется важной фигурой в общественно-политической системе страны.

По его словам, сейчас многие эксперты обсуждают, на какие должности назначат других бывших членов правительства.



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"Хочу подчеркнуть: деятельность Акимова и Васильевой оценивается в целом положительно, в этом даже нет никаких сомнений. Что насчет определенной критики в их адрес, то она касается многих политиков, это само собой разумеющееся. В целом я думаю, что Васильева продолжит свою деятельность в научно-образовательной сфере", – заключил эксперт.





Владимир Шаповалов замдиректора Института истории и политики МПГУ Речь не о разгоне неудачников за их неудовлетворительную работу, а о плановой ротации некоторых лиц, изменении стратегических вопросов развития экономики и социальной сферы, которые требуют не только новых усилий, но и людей, которые в большей степени будут соответствовать акцентам, поставленным в социально-экономической сфере.

В свою очередь, член Научного совета при Совете безопасности Андрей Манойло добавил, что многие новые назначения вполне логичны.

"Например, решения по Топилину и Скворцовой совершенно оправданные и логичные. За пределы своей компетенции не выходят, у них есть колоссальный опыт и знания. Но насколько эффективно – покажет только время", – подчеркнул он в беседе с Москвой 24.