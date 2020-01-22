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Спорт

22 января, 09:47

Экс-министр спорта РФ Колобков продолжит работать в спортивной сфере

спорт

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Бывший министр спорта России Павел Колобков заявил, что продолжит работать в спортивной сфере в новом качестве. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне Колобков, возглавлявший министерство спорта с 2016 года, покинул свой пост. На этой должности его сменил президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин.

Экс-министр отметил, что его команде удалось усовершенствовать систему управления спортом и реорганизовать министерство. Колобков также пожелал своему преемнику успехов.

"Что касается моей дальнейшей деятельности, то я готов и буду дальше работать на благо отрасли в новом качестве", – заключил экс-министр.

Ранее стал известен состав нового кабинета министров. Свои должности сохранили Владимир Колокольцев, Антон Силуанов, Евгений Дитрих, Александр Новак, Денис Мантуров, Дмитрий Патрушев, Константин Чуйченко, Евгений Зиничев, Дмитрий Кобылкин, Александр Козлов и Владимир Якушев.

Главной задачей правительства Михаил Мишустин назвал улучшение уровня жизни населения. К данным вопросам, как напомнил глава кабмина, относятся проблемы демографии, поддержки семей, рост доходов населения, а также качественное здравоохранение и образование.

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