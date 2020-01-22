Мишустин поручил подготовить поправки в бюджет до 11 февраля

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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы и закон о бюджете ПФР для реализации послания президента Федеральному собранию. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, Минтруду до 11 февраля с участием заинтересованных федеральных органов необходимо подготовить изменения в бюджет Пенсионного фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Также Мишустин призвал незамедлительно внести поправки в бюджет, необходимые для реализации социальной части послания президента.

Ранее новый премьер-министр РФ заявил, что на реализацию социальных обязательств послания президента в 2020 году потребуется 450 миллиардов рублей. Он также подчеркнул, что у государства достаточно ресурсов для решения поставленных перед правительством задач.

Главной задачей правительства Михаил Мишустин назвал улучшение уровня жизни населения. К данным вопросам, как напомнил глава кабмина, относятся проблемы демографии, поддержки семей, рост доходов населения, а также качественное здравоохранение и образование.

21 января стал известен состав нового кабинета министров. Свои должности сохранили Владимир Колокольцев, Антон Силуанов, Евгений Дитрих, Александр Новак, Денис Мантуров, Дмитрий Патрушев, Константин Чуйченко, Евгений Зиничев, Дмитрий Кобылкин, Александр Козлов и Владимир Якушев.

Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, главой Минэкономразвития назначили Максима Решетникова. Должность министра культуры в обновленном правительстве займет Ольга Любимова. Министерство труда и соцзащиты возглавил Антон Котяков, а министром просвещения стал Сергей Кравцов, при этом новым министром науки и высшего образования назначили Валерия Фалькова. Кроме того, сменился глава Минкомсвязи – им стал Максут Шадаев.