Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

00:42

Медведев поздравил новый состав правительства РФ с началом работы

власть политика

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Замглавы Совета безопасности и экс-премьер Дмитрий Медведев поздравил новый состав правительства РФ с началом работы. Об этом он сообщил в своем официальном аккаунте в Facebook.

"Поздравляю новый состав правительства России с началом работы! Желаю всем членам правительства эффективного решения важнейших задач, которые сейчас стоят перед нашей страной", – написал Медведев.

Кроме того, бывший премьер-министр поблагодарил прежний состав кабмина за совместную работу.

"Еще раз хочу выразить благодарность тем коллегам, с которыми мы трудились на протяжении последних лет, – за профессиональную работу в весьма непростых условиях", – подчеркнул Медведев.

Правительство России в полном составе подало в отставку 15 января. Новым премьер-министром России вместо Дмитрия Медведева стал Михаил Мишустин, ранее занимавший пост главы Федеральной налоговой службой.

21 января Владимир Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти". Согласно новому документу, у премьер-министра будет девять заместителей, в том числе один вице-премьер. До этого заместителей было 10.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика