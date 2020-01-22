Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Замглавы Совета безопасности и экс-премьер Дмитрий Медведев поздравил новый состав правительства РФ с началом работы. Об этом он сообщил в своем официальном аккаунте в Facebook.

"Поздравляю новый состав правительства России с началом работы! Желаю всем членам правительства эффективного решения важнейших задач, которые сейчас стоят перед нашей страной", – написал Медведев.

Кроме того, бывший премьер-министр поблагодарил прежний состав кабмина за совместную работу.

"Еще раз хочу выразить благодарность тем коллегам, с которыми мы трудились на протяжении последних лет, – за профессиональную работу в весьма непростых условиях", – подчеркнул Медведев.

Правительство России в полном составе подало в отставку 15 января. Новым премьер-министром России вместо Дмитрия Медведева стал Михаил Мишустин, ранее занимавший пост главы Федеральной налоговой службой.

21 января Владимир Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти". Согласно новому документу, у премьер-министра будет девять заместителей, в том числе один вице-премьер. До этого заместителей было 10.