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Политика

20 января, 16:29

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Что известно о кандидате в генпрокуроры Игоре Краснове

Кто на новенького: что известно о кандидате в генпрокуроры Игоре Краснове
власть политика

Владимир Путин предложил обсудить вопрос о снятии полномочий с генерального прокурора Юрия Чайки. Его место может занять заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов. Такую кандидатуру выдвинул сам российский лидер. В ближайшее время Совет Федерации планирует рассмотреть соответствующие кадровые перестановки. Рассказываем, что известно об Игоре Краснове.

Фото: СК РФ

Игорь Краснов – уроженец Архангельска, родился 24 декабря 1975 года. Получил образование в Поморском государственном университете имени М. В. Ломоносова. В органах прокуратуры служит с 1997 года. С 2006 по 2007 год работал следователем центрального аппарата Генпрокуратуры, а затем в том же году перешел в Следственный комитет. Здесь он занимал должность старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета.

Именно Краснов вел такое громкое дело, как покушение на Анатолия Чубайса в 2005 году. Также в его послужном списке значится дело об убийстве журналистки Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова, политика Бориса Немцова, чемпиона мира по тайскому боксу Муслима Абдуллаева и судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова. Кроме того, он же расследовал дело о хищениях при строительстве космодрома Восточный.

В 2016 году Краснов стал заместителем председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Ранее он был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и отмечен Почетной грамотой президента РФ. А в 2017 году ему было присвоено звание генерал-лейтенанта юстиции.

В понедельник, 20 января, Владимир Путин обратился к Совету Федерации с предложением снять с должности генерального прокурора России Юрия Чайку и рассмотреть вместо него кандидатуру Игоря Краснова. Напомним: именно верхняя палата парламента курирует данные вопросы. Свой пост Чайка занимал с июня 2006 года. Сообщается, что он уходит в отставку в связи с переходом на другую работу. Также известно, что Совет Федерации будет обсуждать кадровые перестановки 22 января.

15 января стало известно, что правительство РФ в полном составе уходит в отставку. Об этом сообщил Дмитрий Медведев после того, как российский лидер огласил послание Федеральному собранию. Напомним: Владимир Путин уже подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром. В настоящий момент продолжается процесс формирования нового правительства.

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