Юрий Чайка покидает пост генпрокурора

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Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора России в связи с переходом на другую работу, сообщает ТАСС.

На его пост президент внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова.

Совфед рассмотрит освобождение Чайки с должности и назначение Краснова 22 января.

Юрий Чайка с 1999 по 2006 год был министром юстиции. Пост генерального прокурора он занимал с 2006 года. Чайка входит в состав Совета безопасности России.

Генерального прокурора назначает и освобождает от должности Совет Федерации по представлению президента. 23 мая 2016 года в верхнюю палату парламента поступило обращение президента о переназначении Юрия Чайки, так как 22 июня истекал срок его полномочий. Совет Федерации на заседании 15 июня переназначил Юрия Чайку на пост генпрокурора на пятилетний срок.

Игорь Краснов с 1997 года работал в органах прокуратуры. С 2006 по 2007 год – следователь центрального аппарата Генпрокуратуры, а в 2007 году перешел в Следственный комитет. В апреле 2016 года его назначили заместителем Александра Бастрыкина. Будучи следователем, он вел такие резонансные дела, как убийства Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.