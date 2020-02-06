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Общество

06 февраля, 19:06

Путин назначил Дмитрия Махонина врио губернатора Пермского края

власть общество

Фото: fas.gov.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Назначить Махонина Дмитрия Николаевича временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Пермского края", – говорится в сообщении, передает "Газета.ру".

Дмитрий Махонин еще будучи студентом начал трудовую деятельность с позиции специалиста 1-й категории отдела административно-хозяйственного обеспечения и работы с корреспонденцией Пермского территориального управления МАП РФ. После окончания вуза он занял пост начальника краевого УФАС. На руководящей должности в регионе он прослужил 4 года.

Ранее Путин уволил ряд глав региональных управлений МВД, СК и МЧС. В частности, от должностей были освобождены генерал-майор полиции Николай Аксенов, занимавший пост начальника управления МВД по Амурской области, и генерал-майор полиции Николай Афанасьев, занимавший должность начальника управления МВД по Приморскому краю.

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