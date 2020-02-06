Путин уволил ряд глав региональных управлений МВД, СК и МЧС

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин освободил от должностей несколько руководителей региональных управлений МВД, СК и МЧС, сообщает RT.

От должности освобождены генерал-майор полиции Николай Аксенов, занимавший пост начальника управления МВД по Амурской области, и генерал-майор полиции Николай Афанасьев, занимавший должность начальника управления МВД по Приморскому краю.

Также уволены замруководителя главка СК РФ по Московской области, полковник юстиции Александр Сарафанов и начальник главка МЧС по Чеченской Республике, генерал-лейтенант внутренней службы Руслан Яхьяев.

Ранее Путин уволил начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко, занимавшего эту должность с 2011 года.

Также были освобождены от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС. В их число вошел начальник управления кадров ФСИН Александр Пирогов, а также прокурор Омской области Анастас Спиридонов.