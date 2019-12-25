Фото: метро.мск.мвд.рф

Президент России Владимир Путин уволил начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Освободить от занимаемой должности генерал-майора полиции Савченко Николая Анатольевича, начальника управления внутренних дел на Московском метрополитене Главного управления МВД РФ по городу Москве", – отмечается в документе.

Савченко с 1995 года работал на руководящих должностях в органах внутренних дел на метрополитене. С 2000 года он занимал пост заместителя начальника управления, главы милиции общественной безопасности УВД по охране метрополитена, а в 2011 году возглавил все структурное подразделение.

От занимаемых должностей указом президента также были освобождены несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС. В их число вошел начальник управления кадров ФСИН Александр Пирогов, а также прокурор Омской области Анастас Спиридонов.

Ранее сообщалось об увольнении главы ФСИН Геннадия Корниенко. Указ об этом подписал Владимир Путин. Зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева объяснила уход Корниенко достижением предельного возраста на данном посту.

Решение об увольнении было принято 30 сентября. Тогда Корниенко исполнилось 65 лет.

