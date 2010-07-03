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16:30

Яковенко освобожден от должности главы Росгидромета

власть общество

16:30

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил главу Росгидромета Максима Яковенко, передает "Интерфакс".

"Освободить Яковенко Максима Евгеньевича от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", – сказано в распоряжении главы кабмина.

Отмечается, что Максим Яковенко возглавлял Росгидромет с сентября 2017 года.

Ранее сообщалось, что от занимаемой должности был освобожен глава ФСИН Геннадий Корниенко. Указ об этом подписал Владимир Путин. Зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева объяснила уход Корниенко достижением предельного возраста.

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власть общество

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