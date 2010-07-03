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Москва 24

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11:23

Политологи прогнозируют отставку 11 губернаторов

власть политика

11:23

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Перед выборами губернаторов могут уйти в отставку 11 глав регионов, следует из рейтинга политической устойчивости по версии аналитиков "Минченко консалтинг", сообщает РБК.

По мнению аналитиков, наиболее вероятным кандидатом на отставку является глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, положение которого пошатнулось после "дела Арашуковых".

Свои посты могут оставить глава Чувашии Михаил Игнатьев, глава Камчатки Виктор Илюхин и губернатор ХМАО Наталья Комарова, Сергей Левченко (Иркутская область), а также Игорь Орлов (Архангельская область).

Кроме того, вероятны отставки краснодарского губернатора Вениамина Кондратьева, Александра Богомаза (Брянская область), Александра Дрозденко (Ленинградская область), Сергея Ситникова (Костромская область).

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль считает удачной практику назначения на посты глав регионов людей, у которых есть опыт работы в Федеральной службе охраны (ФСО).

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власть политика

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