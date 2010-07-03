Глава Пскова досрочно сложил полномочия

Фото: pskovgorod.ru

Полномочия главы Пскова Ивана Цецерского досрочно прекратили депутаты городской думы на заседании 23 мая. Решение принималось тайным голосованием, передает "Интерфакс".

Сложение полномочий поддержали 22 из 24 присутствующих депутатов.

С поста Цецерский ушел в связи с его избранием председателем правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления. Новое назначение требует его переезда в Москву. При этом Цецерский сохранит полномочия депутата гордумы по одномандатному избирательному округу № 5.

Исполняющей обязанности главы Пскова стала Елена Полонская.

Депутатскую деятельность Иван Цецерский начал с 1998 года. С 2009-го был главой Пскова.

